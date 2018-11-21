ВИДЕО: Полиция разыскивает женщину, обманувшую петрозаводчанку

Сотрудники уголовного розыска ищут женщину, подозреваемую в манипуляциях с деньгами, сообщили в МВД Карелии.

В объектив камеры попала женщина, которую подозревают в денежных манипуляциях – неизвестная ввела молодую девушку в заблуждение и выманила у нее деньги. Инцидент произошел 15 ноября в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманская.

Полиция просит всех, кому известны какие-либо сведения о данной женщине или её местонахождении, сообщать в полицию по телефону в Петрозаводске: 8921-529-43-56.