ВИДЕО: Полиция разыскивает женщину, обманувшую петрозаводчанку

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Сотрудники уголовного розыска ищут женщину, подозреваемую в манипуляциях с деньгами, сообщили в МВД Карелии.
В объектив камеры попала женщина, которую подозревают в денежных манипуляциях – неизвестная ввела молодую девушку в заблуждение и выманила у нее деньги. Инцидент произошел 15 ноября в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Мурманская.
Полиция просит всех, кому известны какие-либо сведения о данной женщине или её местонахождении, сообщать в полицию по телефону в Петрозаводске: 8921-529-43-56.
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