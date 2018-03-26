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Новости. Происшествия
09:26, 26 Марта 2018
фото: РИА Новости

ВИДЕО: Посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из пожара

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НТВ опубликовал видео, в котором посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из горящего здания.

На кадрах несколько мужчин заблокированы огнем на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.

"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео.

Неизвестно, удалось ли им спастись.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным СК России, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.

Кроме того, очевидцы сняли эвакуацию из торгового центра.



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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Муня Блёданс
2018-03-26 11:14:12
В Петрозаводске торговые центры не менее опасны, но пожарные, вроде бы, как бы этого не замечают. Можно ли в случае чего спастись из Тетриса?! Я своих близких, собравшихся туда "пошопить", всегда прошу обернуться побыстрее, а выше 2 этажа вообще не подниматься. Особенно с детьми!!!
кир
2018-03-26 09:34:24
Не нужен внешний враг. Сами себя изведем. Вечная память погибшим.
Олег Николаевич
2018-03-26 10:02:39
кир,
Ужасная трагедия! Очень жалко людей!
К сожалению строят у нас ещё на уровне 2 с минусом,из легко загорающихся материалов,принимают здания за мзду,как обычно, и это не последний случай,конечно....
Если бы все системы сработали,то пожар можно было предотвратить на месте и быстро....
Соболезную, правда пострадавшим от этого не легче....
Гость
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