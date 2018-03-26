ВИДЕО: Посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из пожара

НТВ опубликовал видео, в котором посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из горящего здания.

На кадрах несколько мужчин заблокированы огнем на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.

"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео.

Неизвестно, удалось ли им спастись.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным СК России, на данный момент подтверждена гибель 53 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.

Кроме того, очевидцы сняли эвакуацию из торгового центра.