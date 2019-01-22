ВИДЕО: Посмотрите, как "ТехРент" ночью Петрозаводск убирал

Новости по теме
Загрузка...
Журналист "Столицы на Онего" выехала с "ТехРентом" на ночную уборку Петрозаводска.
Карелию атаковали циклоны – Дональд, Хиннэ. На протяжении нескольких дней в районах республики и в Петрозаводске шел снег. Засыпаны дороги и дворы. Измучены пешеходы и водители, вынужденные преодолевать снежные заносы.
"ТехРент" работает 24 часа в сутки. Вся техника выведена на дороги города.
Выехали с подрядчиком на ночную уборку дорог и узнали, как организована работа по очистке улиц от снега.
Читайте и смотрите здесь, как "ТехРент" работает, пока город спит.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
16.01.2019, 12:25
20.01.2019, 19:40
21.01.2019, 10:37
17.01.2019, 11:07
Аналитика
Сегодня 12:44
Политкухня
Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог Олег Реут.
Сегодня 11:20
18.01.2019 14:35
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
В чем причины патернализма россиян?
21.01.2019 16:38
16.01.2019 16:00
11.01.2019 15:22
Медиа
21.01.2019 12:29
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии