ВИДЕО: Посмотрите, как "ТехРент" ночью Петрозаводск убирал

Журналист "Столицы на Онего" выехала с "ТехРентом" на ночную уборку Петрозаводска.

Карелию атаковали циклоны – Дональд, Хиннэ. На протяжении нескольких дней в районах республики и в Петрозаводске шел снег. Засыпаны дороги и дворы. Измучены пешеходы и водители, вынужденные преодолевать снежные заносы.

"ТехРент" работает 24 часа в сутки. Вся техника выведена на дороги города.

Выехали с подрядчиком на ночную уборку дорог и узнали, как организована работа по очистке улиц от снега.

Читайте и смотрите здесь, как "ТехРент" работает, пока город спит.