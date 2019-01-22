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Новости. Общество
11:58, 22 Января 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ВИДЕО: Посмотрите, как "ТехРент" ночью Петрозаводск убирал

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Журналист "Столицы на Онего" выехала с "ТехРентом" на ночную уборку Петрозаводска.

Карелию атаковали циклоны – Дональд, Хиннэ. На протяжении нескольких дней в районах республики и в Петрозаводске шел снег. Засыпаны дороги и дворы. Измучены пешеходы и водители, вынужденные преодолевать снежные заносы.

"ТехРент" работает 24 часа в сутки. Вся техника выведена на дороги города.

Выехали с подрядчиком на ночную уборку дорог и узнали, как организована работа по очистке улиц от снега.

Читайте и смотрите здесь, как "ТехРент" работает, пока город спит.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2019-01-22 14:55:11
Город убран отвратительно, особенно это касается тротуаров и пешеходных дорожек.
Самые главные жертвы этого - мамочки с колясками, для которых передвижение по снежному месиву превращается в изощрённый квест.
Что толку без конца рапортовать, что "вся техника выведена на дороги города"? Какая нам разница - вся техника или нет? Мы просто видим, что задача по уборке города не выполнена, вот и всё.
Ещё раз повторюсь - даже в "лихие девяностые" город убирался в разы лучше, чем сейчас. Когда вся страна утопала в нищете, каким-то образом находились ресурсы на то, чтобы оперативно вычищать тротуары от снежных завалов, и намного лучше и качественнее, чем сейчас.
David
2019-01-22 14:00:41
Хватит пиарить бездельников! Город в говне. Дороги сужены до предела, многие по факту превратилось в односторонние. Про парковки и говорить нечего.
Observer
2019-01-22 14:26:27
David, сами не пробовали организовать процесс уборки города с населением в 280 тыс. ?
zanoza
2019-01-22 13:56:14
Да какие они молодцы! У нас к дому с дороги снег свалили эти молодцы! И никому дела нет! Видимо Путину нужно писать, раз местные чиновники не могут вопрос решить!
Observer
2019-01-22 14:29:03
zanoza, критиковать - не мешки ворочать, верно ?
zanoza
2019-01-22 15:11:51
Observer, я не критикую а прямо говорю, что снег к нашему дому с дороги свалили. Это с какого такого перепуга снег с дорог на придомовую территорию стали сваливать? Никогда такого не было, это не законно! За такие вещи им штраф нужно выписать!
Observer
2019-01-22 13:07:32
Действительно молодцы !
Так держать !
Интересно, а куда вывозится собранный на улицах снег ?
Американец
2019-01-22 12:33:10
хорошо убирают, при яблочном мэре не было такого
Гость
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