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Новости. Общество
12:10, 08 Марта 2018
фото: ИТАР-ТАСС

ВИДЕО: Путин прочитал в честь женщин стихотворение поэта Андрея Дементьева

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Президент страны Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем поэтическими строчками.

 

Президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта, отметив их способность прощать и безграничность материнской любви, а также прочитал им стихи поэта Андрея Дементьева, сообщает РИА Новости.

Глава государства отметил, что "сердце женщины самое верное, ее прощение — самое пронзительное, а материнская любовь поистине безгранична". Президент обратил внимание на труд многодетных матерей, а также тех, кто воспитывает в своих семьях приемных детей.

"Женщина — это теплый, светлый образ в судьбе каждого мужчины. Ей посвящено множество произведений. И у нас уже складывается замечательная традиция 8 Марта в честь женщин читать стихи. Очень проникновенно написал Андрей Дементьев", — сказал Путин.

Президент прочитал отрывок из стихотворения поэта: "Я знаю, что все женщины прекрасны./ И красотой своею и умом. / Еще весельем, если в доме праздник. / И верностью, – когда разлука в нем. / Не их наряды или профиль римский, — Нас покоряет женская душа. /И молодость ее… / И материнство, / И седина, когда пора пришла./ Покуда жив, – я им молиться буду. /Любовь иным восторгам предпочту. / Господь явил нам женщину, как чудо, / Доверив миру эту красоту".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Виталий
2018-03-08 16:19:33
Перед выборами чего только не сделаешь,а женщины,бедные, как выбрасывались из окна с детьми от безысходности,так и будут выбрасываться,тем более после выборов поборы увеличатся.....
Zim
2018-03-08 13:49:37
А почему конец стихотворения, про войну, не стал читать?
Гость
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