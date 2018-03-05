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Новости. Политика
19:10, 05 Марта 2018

ВИДЕО: Рамзан Кадыров 18 раз выжал штангу в честь выборов президента РФ

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Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие во флэшмобе, посвященном выборам президента России.

На ролике, который Кадыров опубликовал в Telegram 5 марта, видно, как Рамзан Кадыров восемнадцать раз поднимает 100-килограммовую штангу, призывая граждан России посетить 18 марта избирательные участки.

"Эстафету передаю дорогим братьям: председателю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе КЧР Рашиду Темрезову и режиссеру Фёдору Бондарчуку. И, конечно, я предлагаю принять участие в эстафете всех братьев из Чеченского республиканского спортивного клуба "Ахмат", – говорит Кадыров.

Во флэшмобе уже приняли участие тульский губернатор Алексей Дюмин, руководитель Татарстана Рустам Минниханов, глава Подмосковья Алексей Воробьев, участники "Хора Турецкого". Последние прямо на сцене перед публикой отжались 18 раз — этот вид упражнения выбрали и политики, пишет "Комсомольская правда". По условиям эстафеты, вид спортивных упражнений неважен: главное - их число. Также участники эстафеты обязаны передать черед другому.

Видео взято с паблика "Видач" в "ВКонтакте".

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Комментарии

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Филя
2018-03-05 19:43:18
Лихо! Казалось пукнет на 18-ом подъёме,но нет ,сдержался,молодец!
За такие бабки,которые царь в эту республику перекидывает,можно было и 25 раз поднять....,Да, а почему нашего "брата" не вспомнил?
Гость
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