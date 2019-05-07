ВИДЕО: Рано утром в Петрозаводске микроавтобус столкнулся с легковушкой

ДТП произошло 7 мая на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина.

На сайте "ДТП ПТЗ" появилась информация о ДТП с участием легкового автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Crafter.

Автомобили двигались по пр. А. Невского в противоположных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой атомобиль совершал левый поворот на ул. Калинина, а микроавтобус двигался в прямом направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Информация о пострадаших выясняется.

Видеокамера запечатлела момент ДТП.