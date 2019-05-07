ВИДЕО: Рано утром в Петрозаводске микроавтобус столкнулся с легковушкой

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ДТП произошло 7 мая на пересечении проспекта Александра Невского и улицы Калинина.
На сайте "ДТП ПТЗ" появилась информация о ДТП с участием легкового автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Crafter.
Автомобили двигались по пр. А. Невского в противоположных направлениях.
ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой атомобиль совершал левый поворот на ул. Калинина, а микроавтобус двигался в прямом направлении.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Информация о пострадаших выясняется.
Видеокамера запечатлела момент ДТП.
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