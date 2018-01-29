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Новости. Общество
19:10, 29 Января 2018

ВИДЕО: Рената Литвинова спустилась в метро в неожиданном виде

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Актриса поразила мастерством маскировки и сливания с толпой.

Российских знаменитостей не ожидаешь увидеть в метро. Но, как оказалось, творческие задачи способны затащить их в подземелье, пишет uznayvse.

Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в своей соцсети видео, в котором она разгуливает по московской станции метрополитена в час пик. От места посадки женщина дошла до эскалатора и остановилась в потоке пассажиров, который двигался в противоположном направлении.

Звезда, которую привыкли видеть в изысканных костюмах и с идеально уложенными волосами, поразила перевоплощением в "рядового пользователя московской подземки".

В ролике Литвинова предстала в оверсайз пальто с капюшоном на голове и без макияжа. Судя по лицам прохожих, актрисе удалось стать незаметной.

В своем микроблоге Рената объяснила, для чего спустилась в метро: "Осматриваем станцию "Бауманская" для съёмок фильма — всегда мечтала снять в метро — теперь изучаю тему, а какие станции самые красивые или любимые?".

"Господи, народ идёт и даже вас не замечает, озабоченный своими делами, проблемами, заботами. Видимо, никто не ожидает увидеть богемную леди в метро в час пик!", "Да... Против потока... Загадочная вы", "Всегда поражало московское метро, поток ничего не замечающих людей, словно спят, как не живые. Если бы я Вас повстречала в метро, я сознание потеряла бы от счастья", — пишут пользователи.

Но кто-то в тот день все же узнал Литвинову в метро: "Как прекрасно, идешь по метро, а навстречу тебе Рената Литвинова. Это был бы один из самых лучших моментов".

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