ВИДЕО: Рэпер Нигатив снял клип в лесах Карелии

Рэп-исполнитель Владимир Афанасьев, более известный под псевдонимом Нигатив, представил клип к композиции "Лавина", часть которого снята в республике Карелия.

Съемки клипа проходили в январе в Петербурге и в Карелии. Режиссером работы выступил Олег Ли. Об этом сообщает сайт .

По сюжету, главный герой ссорится со своей возлюбленной и уходит на войну. Он скрывается в лесах Карелии, выполняя задание в качестве снайпера. Неожиданно герой попадает под огонь противника. Он понимает, что снайпер по другую сторону баррикад ведет на него охоту.

"В нашем видео есть две грани сюжета. Первый сюжет - это бессмысленность и беспощадность гражданской войны. Второй - снайперская дуэль как метафора взаимоотношений мужчины и женщины. И, да - сразу видно, за кем, как правило, последнее слово в подобных спорах",- так прокомментировал содержание клипа исполнитель Нигатив.