Видео с голой жительницей Петрозаводска распространили в соцсети

Злоумышленником оказался бывший муж потерпевшей, приревновавший ее, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение в отношении 36-летнего горожанина. Обвиняемого в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По версии следствия, все случилось в ноябре 2022 года. Мужчина, находясь в квартире своей бывшей супруги, которую продолжал ревновать, без ее ведома и согласия снял ее на камеру телефона обнаженной. Видео он отправил знакомому женщины.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит от штрафа до 2 лет лишения свободы.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Петрозаводский городской суд.