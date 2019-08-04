ВИДЕО: "Сбил человека на пешеходке, то есть меня"

Пешеход, которого в Петрозаводске на древлянском кольце сбила машина, выложил в сеть кадры с места аварии.

В группе ДТП ПТЗ появились кадры наезда автомобиля на пешехода в столице Карелии, на древлянском кольце.

Судя по видео с камеры наружного наблюдения, которое петрозаводчанин опубликовал с комментарием "сбил человека на пешеходке, то есть меня", происшествие случилось 2 августа около одиннадцати часов вечера. Группа пешеходов из четырех человек переходила дорогу по "зебре" в районе кольца на Древлянке. Автомобиль наехал на одного из пешеходов.