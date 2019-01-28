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Новости. Общество
11:27, 28 Января 2019
фото: Николай Смирнов, "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как в Петрозаводске сносят "Биг Бен"

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В понедельник сотрудники компании "РегионСтройПлюс" начали демонтаж башни "Биг Бен" на площади Гагарина в Петрозаводске.

Как сообщил корреспонденту "Столицы на Онего" сотрудник компании "РегионСтройПлюс" Артем, башню планируется демонтировать в течение дня.

Но, по его словам, работу осложняет мороз.

"Холодно сегодня, - сказал Артем, - болты не открутить. Мы краном металлический конус дернули, он и отвалился. Дальше сложнее пойдет. Схемы, как устроена конструкция, у нас нет, поэтому будем работать осторожно".

Работы по демонтажу планируется завершить в понедельник. Останки стелы отвезут в троллейбусное депо – так прописано в договоре.

Как ранее сообщала администрация города, после демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-01-28 14:07:34
Как-то помнить надо, что на пушечном заводе тогда работал Чарльз Гаскойн родом из Шотландии, ставший российским поданным. Он привез технологии и инженеров и сделал Александровский завод лучшим для того времени. Будущий Петрозаводск формировался и рос вокруг завода. Но мы, не помнящие родства, истории лучше увековечим память средненьких и невыдающихся коммунистов волей случая поставленных партией во главе республики и города.
Valentina Vonti
2019-01-28 12:30:23
Архитектура хорошо-но что будет? Могли" Биг-Бена" перенести в любую точку города и украсил бы новые микрорайоны,а так будет утрачен и забыт горожанами.
тетка
2019-01-28 12:39:06
Я думаю, что на это уродство даже смотреть вредно, не то что помнить.
Евгений
2019-01-28 11:37:39
Не сносят, а разбирают тогда уж.
Беня
2019-01-28 12:17:28
Да-с, демонтируют....
Видать кто-то присмотрел, на даче воткнет между клубочек красоту эту неописуемую :)
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