ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как в Петрозаводске сносят "Биг Бен"

В понедельник сотрудники компании "РегионСтройПлюс" начали демонтаж башни "Биг Бен" на площади Гагарина в Петрозаводске.

Как сообщил корреспонденту "Столицы на Онего" сотрудник компании "РегионСтройПлюс" Артем, башню планируется демонтировать в течение дня.

Но, по его словам, работу осложняет мороз.

"Холодно сегодня, - сказал Артем, - болты не открутить. Мы краном металлический конус дернули, он и отвалился. Дальше сложнее пойдет. Схемы, как устроена конструкция, у нас нет, поэтому будем работать осторожно".

Работы по демонтажу планируется завершить в понедельник. Останки стелы отвезут в троллейбусное депо – так прописано в договоре.

Как ранее сообщала администрация города, после демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте ландшафтной композиции.

Башня с часами, известная как "Биг Бен", была установлена в рамках благоустройства площади Гагарина ко Дню города в 2013 году. Ее подарил карельской столице предприниматель из Ленобласти Эдуард Чирко. Строительство стелы вызвало протесты со стороны архитектурной общественности Петрозаводска, в результате чего инициативная группа с участием Вячеслава Орфинского и Елены Ициксон обратилась с иском в суд.

Суд обязал компанию, которая установила стелу, демонтировать башню, однако этого так и не было сделано, так как предприятия больше не существует.

В 2017 году мэрия провела конкурс проектов на благоустройство площади Гагарина. Победителем была признана "космическая композиция" Александра Кима и Алексея Скрипицына. Планировалась, что именно она появится на привокзальной площади вместо "Биг Бена". Но впоследствии реализация проекта была приостановлена.