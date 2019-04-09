ВИДЕО: Собчак попыталась исполнить хит Roxette, но у нее не получилось

После расставания с Максимом Виторганом спокойной семейной жизни светской львицы пришел конец, и она ударилась во все тяжкие.

В последнее время в колонках светской хроники то и дело появляются скандальные новости, главной героиней которых является неугомонная Ксения Собчак. Похоже, после расставания с Максимом Виторганом спокойной семейной жизни светской львицы пришел конец, и она ударилась во все тяжкое. Теперь Ксюша без оглядки на мужа "тусит", регулярно попадает в неприятные истории и пытается строить новые отношения с режиссером Константином Богомоловым. В свободное от основной работы время Ксюша снимает репортажи для своего YouTube канала "Осторожно, Собчак!" и ведет Инстаграм, пишет "Узнай все".

Недавно на ее странице подписчики смогли увидеть пародию на клип группы Roxette с Ксюшей в главной роли. Для съемок Собчак облачилась в блестящие штаны с широким поясом, белые батильоны с острыми носами, клепаную куртку и корсет, образ дополнял лохматый парик - а-ля Алла Пугачева. В этом наряде артистка лихо отплясывала на фоте разбитого автомобиля и пыталась достойно исполнить хит шведских рокеров "Sleeping In My Car", правда это у нее получилось настолько плохо, что один из фанатов написал: "Лучше бы не пела!".

Странное видео несколько обескуражило пользователей и развеселило. Собчак вспомнить классические танцевальные движения. "На бьющуюся в конвульсиях Ксюшу можно смотреть бесконечно", - написал один из поклонников светской львицы.