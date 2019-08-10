ВИДЕО: "Сортавалу" усеяли битыми арбузами

На трассе "Сортавала" в Ленинградской области опрокинулась «газель» с арбузами и дынями.

Во Всеволожском районе Ленинградской области в субботу утром, 10 августа, перевернулся грузовик, перевозивший арбузы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, обломки бахчевых щедро усеяли асфальт, пишет 47news.

ДТП с грузовой "Газелью" произошло на 9 километре Новоприозерского шоссе (трасса "Сортавала") неподалёку от Санкт-Петербурга. "На Новоприозерском, 58, перевернулась "Газель" с арбузами. Арбузы и дыни вдребезги", - пишет пользователь паблика "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург", опубликовавший видеозапись с места аварии.

Как следует из видео, опрокинувшийся грузовик основательно мешает движению транспорта.