ВИДЕО: "Сортавалу" усеяли битыми арбузами

Новости по теме
Загрузка...
На трассе "Сортавала" в Ленинградской области опрокинулась «газель» с арбузами и дынями.
Во Всеволожском районе Ленинградской области в субботу утром, 10 августа, перевернулся грузовик, перевозивший арбузы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, обломки бахчевых щедро усеяли асфальт, пишет 47news.
ДТП с грузовой "Газелью" произошло на 9 километре Новоприозерского шоссе (трасса "Сортавала") неподалёку от Санкт-Петербурга. "На Новоприозерском, 58, перевернулась "Газель" с арбузами. Арбузы и дыни вдребезги", - пишет пользователь паблика "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург", опубликовавший видеозапись с места аварии.
Как следует из видео, опрокинувшийся грузовик основательно мешает движению транспорта.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.08.2019, 21:20
08.08.2019, 21:30
03.08.2019, 10:04
05.08.2019, 20:49
08.08.2019, 13:25
Аналитика
09.08.2019 10:59
Капитал
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
08.08.2019 12:36
06.08.2019 10:00
05.08.2019 11:00
Чтиво
07.08.2019 11:34
Личное мнение
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
06.08.2019 13:20
31.07.2019 22:56
Медиа
09.08.2019 09:37
Опрос
Как вы отдыхаете холодным летом?
Комментарии