ВИДЕО: Спасатели Архангельска сняли с льдины двух жителей Карелии, дрейфовавших в Белом море

Двое жителей Карелии дрейфовали на лодке рядом с Соловками: на помощь пришли архангельские спасатели.

Двое мужчин, попавших в беду в Белом море, спасены, сообщает "Эхо Севера" со ссылкой на сайт "Безопасность Архангельской области".

Вечером 27 марта в Архангельскую областную службу спасения поступила информация о происшествии у берегов Соловецкого архипелага.

В беду попали двое мужчин — об этом сообщили их знакомые, до которых посчастливилось дозвониться "челюскинцам". Днем они вышли на аэролодке из Кеми и через пару часов рассчитывали прибыть в поселок Соловецкий. Но судно оказалось не готово к преодолению ледяных торосов, потеряло ход в 6 км от соловецкого берега и начало дрейфовать на север.

Погодные условия не позволяли оказать помощь с суши, поэтому было принято решение отправить к месту происшествия вертолет с группой спасателей из Архангельска. Через полтора часа после вылета лодку, затертую во льдах, удалось обнаружить.

"Мы ехали с Кеми на Соловки. Время в дороге напрямую зависит от погодных факторов — температуры, состояния льда, направления ветра. Самое быстрое — добирались за час, а в среднем не больше 5. Сейчас мы провели на льду около 9 часов. Я в порядке, а попутчик сильно замерз, одет не по погоде, в кедах… С собой у нас товар — стройматериалы. Мы даже не ожидали, что за нами прилетят, просто сказали друзьям, что не доедем сегодня. Когда море убывает, льды ненадолго расступаются — мы ждали этих моментов и постепенно пробивались к берегу", — рассказал один из спасенных, Илья, житель Кеми.

"Нам удалось подсесть на льдину, где находилась лодка. Пловцы-спасатели добрались до пострадавших по льду и провели их в вертолет. Также на борт взяли груз с лодки, а об эвакуации судна теперь придется думать владельцу. От медицинской помощи спасенные отказались и попросили высадить их в Кеми, что и было сделано", — пояснил командир специализированного поисково-спасательного отряда областной службы спасения Алексей Малыгин.

Около полуночи, через три часа после вылета, поисково-спасательная группа благополучно вернулась в Архангельск.