ВИДЕО: Свадебный кортеж перекрыл движение в центре Петрозаводска

На пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина автомобили свадебного кортежа нарушили ПДД, перекрыв движение по перекрестку.

Видео происшествия опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" "ДТП Петрозаводска и Карелии". Согласно данным камер видеонаблюдения, кортеж пересекал перекрёсток в понедельник около 18.40.