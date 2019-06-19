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Новости. Общество
10:19, 19 Июня 2019

ВИДЕО: Свинью с курицами подарил Парфенчиков многодетной семье в поселке Карелии

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Такой оригинальный подарок от главы Карелии достался семье первоклассника из поселка Пай Прионежского района.

На минувшей неделе, 14 июня, глава Карелии Артур Парфенчиков посетил с рабочим визитом Прионежский район.

В школе поселка Пай встретил молодую селянку Галину Воробьеву, которая привела своего сына первоклассника в лагерь. В разговоре с Галиной Парфенчиков узнал, что она многодетная мама и мечтает завести небольшое фермерское хозяйство.

Недолго думая, глава пообещал подарить ей курей и поросенка, чтобы бизнес легче было начинать.

И уже во вторник, 18 июня, министр сельского хозяйства Владимир Лабинов по поручению главы Карелии прибыл с подарком в Пай к Воробьевым.

Многодетной семье торжественно, под прицелом тв-камер были вручены поросенок, курицы и петух.

"Сегодня в поселок Пай Прионежского района отправил обещанных многодетной семье Воробьевых поросенка и кур. Молодая хозяйка пока слегка побаивается норовистого поросенка, но один из сыновей Галины – семилетний Максим твердо обещал мне, что будет помогать маме по хозяйству, поэтому не сомневайтесь – у этой большой семьи все получится!" – написал в комментарии к видео у себя на странице в соцсети Артур Парфенчиков.

Судя по комментарию Галины, который она дала корреспондентам канала "Сампо-360", девушка не ожидала, что мечта так быстро исполнится, так как, по ее словам, многие депутаты обещали ей помочь начать бизнес, но не помогли.

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Комментарии

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кир
2019-06-19 10:47:14
А теперь фейковые новости. Я плакаль.
dgin
2019-06-19 10:40:32
За чей счёт банкет ? Лабинов за свои купил или за счёт арестованных фермеров-лаурятов ?
Саныч
2019-06-19 10:31:38
Подложил свинью чтоле??
zanoza
2019-06-19 10:30:35
А комбикорм для их кормления тоже Парфенчиков будет завозить в эту многодетную семью?
Гость
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