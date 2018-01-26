ВИДЕО: "Театр травмы" начал работать в Карелии

Добровольцы первой помощи в условиях, приближенных к реальным, продемонстрировали порядок действий людей, оказавшихся на месте дорожной аварии, сообщили в ГИБДД Карелии.

По сценарию, участники движения стали очевидцами произошедшего дорожного происшествия, и им предстояло оказать помощь людям, находившимся в аварийном автомобиле. Волонтеры Школы первой помощи в ходе эксперимента продемонстрировали, насколько важно не растеряться в такой ситуации и не навредить своими действиями пострадавшим. Ведь от правильно оказанной первой помощи, именно в первые минуты после ДТП, может зависеть жизнь людей.

За действиями условных очевидцев внимательно наблюдали автоинспекторы, сотрудники МЧС, медики, психологи, а подробности происходящего фиксировали фото- и видеокамеры журналистов. Добровольцы первой помощи внешне оценили ситуацию и обозначили место ДТП знаком аварийной обстановки. Установили наличие пострадавших и незамедлительно по телефону сообщили о случившемся в оперативные службы. Не теряя времени, используя подручные средства и аптечку из своего автомобиля, очевидцы оказали первую помощь девушке, самостоятельно выбравшейся из автомобиля. Обзорным осмотром определили у водителя травму головы, а также выяснили, что его нога повреждена и зажата в области расположения педалей. Пострадавший водитель находился на грани потери сознания, ребята постоянно контролировали его состояние, разговаривая с ним и стараясь успокоить.

Далее события развивались по сценарию. В работу по ликвидации ДТП включились профессионалы: инспекторы ДПС обеспечили безопасность на участке, где произошло происшествие; сотрудники МЧС с помощью специальных средств разрезали фрагменты кузова автомобиля, вместе с медиками освободили пострадавшего и отправили его на «скорой помощи» в лечебное учреждение; психолог помог справиться со стрессом участникам аварии.

После выполнения всех необходимых процедур на месте проведения эксперимента представители спецслужб объективно оценили действия условных очевидцев, сделали некоторые замечания и дали ряд рекомендаций начинающим добровольцам первой помощи. Обсудив участие случайных людей в подобных ситуациях, квалифицированные специалисты пришли к единому заключению – людям всех возрастов и профессий необходимо знать и уметь применять элементарные навыки для оказания первой помощи пострадавшим. В первые минуты после ДТП от грамотно оказанной помощи во многом зависит жизнь и здоровье пострадавших.