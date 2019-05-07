ВИДЕО: Телестудия в колонии под Петрозаводском опубликовала первый видеоклип

В исправительной колонии № 9 начала свою работу студия кабельного телевидения "9 канал", сообщает УФСИН по Карелии.

"Основными целями создания студии являются воспитание информационной культуры и развитие творческих способностей осужденных, а также доведение им объективной и необходимой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие оборудования и специального программного обеспечения – телестудия "9 канала" практически ничем не уступает профессиональным студиям.

Одной из первых работ, созданной усилиями "9 канала", стал ролик "Мама, прости".