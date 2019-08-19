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Новости. Общество
14:55, 19 Августа 2019

ВИДЕО: Телеведущий Дмитрий Киселев сказал, что дороги в Карелии лучше финских

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Ведущий программы "Вести Недели" поделился с журналистами впечатлениями о Карелии.

На "ГТРК" Карелии появился сюжет, в котором Дмитрий Киселев рассказал о Карелии и своих впечатлениях. 

Журналист был в Карелии в 1977 году во время офицерских сборов. И, посетив республику во время фестиваля "Ruskeala Symphony" в начале августа, исполнил свою мечту вместе со своей семьей – вернулся в Карелию.

Телеведущий отметил, что его больше всего впечатлили приветливые люди и дороги. 

"Такое впечатление, что лучше, чем в Финляндии, дороги", – сказал Киселев.

Он также высоко оценил профессионализм сотрудницы музея "Кижи" Марины Ноженко, которая показала телеведущему остров. Ранее она победила в суперфинале конкурса "Лучший гид России". 

 

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