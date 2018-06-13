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Новости. Общество
21:30, 13 Июня 2018

ВИДЕО: Тысячи голых женщин искупались в ледяном море

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Больше 2,5 тысяч женщин голышом искупались в ледяном море ради борьбы с раком.

Как сообщает информационный портал UPI, им удалось побить прежний рекорд Гиннесса, передает "Лента.ру". В этом году массовое купание прошло в шестой раз, местом его проведения стал пляж Магераморе в восточном ирландском графстве Уиклоу. 2505 женщин со всех уголков Ирландии, а также из 22 других стран сняли всю одежду и провели около пяти минут в холодной воде.

 Таким образом они побили прошлый рекорд, поставленный три года назад в Австралии, когда в купании приняли участие 786 женщин.

Организаторам мероприятия удалось собрать 342 тысячи долларов в качестве пожертвований, которые они передали в благотворительный фонд по борьбе с раком.

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Комментарии

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gaudealis
2018-06-13 23:34:01
Карельские бабоньки, ждём-с, что вы переплюнете этих ирландок и в срочном порядке явитесь на пляж в Песках в количестве не менее 10 тысяч единиц боевой техники красивых грудей.
Гость
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