ВИДЕО: Тысячи голых женщин искупались в ледяном море

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Больше 2,5 тысяч женщин голышом искупались в ледяном море ради борьбы с раком.
Как сообщает информационный портал UPI, им удалось побить прежний рекорд Гиннесса, передает "Лента.ру". В этом году массовое купание прошло в шестой раз, местом его проведения стал пляж Магераморе в восточном ирландском графстве Уиклоу. 2505 женщин со всех уголков Ирландии, а также из 22 других стран сняли всю одежду и провели около пяти минут в холодной воде.
Таким образом они побили прошлый рекорд, поставленный три года назад в Австралии, когда в купании приняли участие 786 женщин.
Организаторам мероприятия удалось собрать 342 тысячи долларов в качестве пожертвований, которые они передали в благотворительный фонд по борьбе с раком.
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