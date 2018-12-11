ВИДЕО: Ужасное ДТП произошло в районе Карелии

Женщину после серьезного ДТП в Питкяранте доставили в больницу с переломами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 18.10 в районе площади Ленина в Питкяранте 24-летний водитель Geely не учел погодные условия и на огромной скорости сбил 57-летнюю женщину, переходящую дорогу рядом с пешеходным переходом.

Камера зафиксировала момент происшествия. В кадре видно, что женщина отлетела на несколько метров после столкновения.

Автомобиль также врезался в стоящий на обочине Reno.

Женщину с переломами доставили в больницу.