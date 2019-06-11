ВИДЕО: В Карелии енот пришел в пенсионный фонд

Енот посетил ОПФР в Лахденпохье.

Забавное видео было опубликовано в паблике "ВКонтакте" "ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА!".

Зверек пришел прямо в отделение пенсонного фонда.

"Он интересовался содержимым ящиков, шкафов и конфетами, про пенсии не спрашивал, – подписали видео в группе.

Один из комментаторов написал, что енота зовут Тимоша, и его потеряла хозяйка.