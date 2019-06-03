ВИДЕО: В Карелии "КамАЗ" без тормозов протаранил паркетник

Припаркованный грузовик неожиданно покатился по дороге и врезался в стоящую у обочины иномарку.

Грузовой автомобиль "КамАЗ" был припаркован у обочины, однако неожиданно начал движение и столкнулся со стоящим рядом легковым автомобилем. Видео ДТП зафиксировано камерой наружного наблюдения компании "Ситилинк" и размещено в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По одной из версий, грузовик мог не удержаться на стояночном тормозе.

На видео - момент ДТП зафиксирован на второй минуте.