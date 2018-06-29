ВИДЕО: В Карелии пьяный молодой человек совершил покушение на фонарь

Вандал не смог попасть в помещение и в отместку сломал светильник.

В Сегеже разыскивают хулигана, который в ночь с 26 на 27 июня совершил акт вандализма возле одного из городских магазинов, рассказывают в группе города. На кадрах с камер наблюдения видно, что молодой человек не вполне адекватен. После того, как он не смог проникнуть в помещение магазина, он "напал" на светильник и вырвал его верхнюю часть.

Тех, кто знает этого молодого человека, просят позвонить по телефону 8 921 221 71 54.