ВИДЕО: В Карелии статус "Дети Войны" могут получить 42 тысячи человек

Депутат Законодательного собрания Карелии Татьяна Богданова рассказала о будущема законопроекта "Дети Войны".

"Законопроект этот вносился неоднократно в Государственную думу, но он был отклонен, поэтому инициативу в свои руки взяли субъекты. На сегодняшний день 26 субъектов уже приняли данный законопроект", - сказала Богданова в эфире программы "Накипело" телеканала "ТНТ-Онего".

По ее словам, подобный законопроект пора принимать и в Карелии.

"Мы решили выйти в порядке законодательной инициативы с законопроектом "О присвоении статуса "Дети Войны", - уточнила Богданова.

Депутат отметила, что на сегодняшний день в Карелии около 42 тысяч человек могут претендовать на получение данного статуса.