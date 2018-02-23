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Новости. Общество
09:48, 23 Февраля 2018

ВИДЕО: В Карелии статус "Дети Войны" могут получить 42 тысячи человек

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Депутат Законодательного собрания Карелии Татьяна Богданова рассказала о будущема законопроекта "Дети Войны".

"Законопроект этот вносился неоднократно в Государственную думу, но он был отклонен, поэтому инициативу в свои руки взяли субъекты. На сегодняшний день 26 субъектов уже приняли данный законопроект", - сказала Богданова в эфире программы "Накипело" телеканала "ТНТ-Онего".

По ее словам, подобный законопроект пора принимать и в Карелии.

"Мы решили выйти в порядке законодательной инициативы с законопроектом "О присвоении статуса "Дети Войны", - уточнила Богданова.

Депутат отметила, что на сегодняшний день в Карелии около 42 тысяч человек могут претендовать на получение данного статуса.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-23 10:58:55
Не надо статус присваивать и делать ритуальные языческие телодвижения. Всё должно отражаться в пенсиях в автоматическом режиме.
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