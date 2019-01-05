ВИДЕО: В Курске жители устроили давку во время раздачи бесплатных конфет

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СМИ сообщили о давке в Курске во время раздачи бесплатных конфет.
Как сообщают СМИ, новогодняя акция, организованная ЛДПР, прошла 3 января и вызвала в Курске настоящий ажиотаж.
В сети появилось видео о том, как жители Курска устроили давку за бесплатными конфетами и календарями.
Люди пытались "взять штурмом" автомобили с подарками, несмотря на заверения организаторов, что их хватит на всех. В результате очередь превратилась в давку с перепалками и конфликтами. В толпе были дети и пенсионеры. Желающие получить конфеты орали, плакали и толкались.
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