ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

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ДТП произошло 11 мая на пересечении улицы Московской и Октябрьского проспекта.
Камера наружного видеонаблюдения засняла момент ДТП, которое произошло 11 мая в 11.32 на пересечении ул. Московской и пр. Октябрьского.
Водитель Chevrolet Niva стал поворачивать, в этот момент в него врезался двигавшийся в прямом направлении на большой скорости автомобиль.
Информация о ДТП выясняется.
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