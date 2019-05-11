ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

ДТП произошло 11 мая на пересечении улицы Московской и Октябрьского проспекта.

Камера наружного видеонаблюдения засняла момент ДТП, которое произошло 11 мая в 11.32 на пересечении ул. Московской и пр. Октябрьского.

Водитель Chevrolet Niva стал поворачивать, в этот момент в него врезался двигавшийся в прямом направлении на большой скорости автомобиль.

Информация о ДТП выясняется.