ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль развернуло от удара

Автомобиль врезался в дорожное ограждение 6 июля.

ДТП произошло на улице А. Невского в 13.36.

Автомобиль врезался в дорожное ограждение. Транспортное средство развернуло.

Сотрудники ГИБДД прибыли на место ДТП в течение минуты.