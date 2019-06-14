ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода и сбежал с места ДТП

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ДТП произошло днем 14 июня на улице Чапаева.
На ул. Чапаева в 12.30 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. Человек поднялся и пошел дальше – водитель не вышел из машины и покинул место ДТП.
В ГИБДД информации не поступало.
Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент происходящего.
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