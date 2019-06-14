ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода и сбежал с места ДТП

ДТП произошло днем 14 июня на улице Чапаева.

На ул. Чапаева в 12.30 на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил пешехода. Человек поднялся и пошел дальше – водитель не вышел из машины и покинул место ДТП.

В ГИБДД информации не поступало.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент происходящего.