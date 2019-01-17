ВИДЕО: В Петрозаводске два автомобиля столкнулись на перекрестке

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ДТП произошло накануне вечером на пересечении улицы "Правды" и Зарецкого проезда.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, авария с участием двух легковых автомобилей произошла в среду, 16 января около 19 часов на пересечении улицы "Правды" и Зарецкого проезда.
Легковые автомобили двигались по улице "Правды" со стороны центра в попутном направлении. ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из автомобилей совершал маневр разворота, а второй совершал левый поворот, выехав на полосу встречного движения.
В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.
Видеокамера компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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