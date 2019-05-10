ВИДЕО: В Петрозаводске две легковушки не поделили перекресток

Жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло накануне вечером на нерегулируемом перекрестке "Пархоменко - Сыктывкарская".

По сообщению ДТП ПТЗ, один из участников аварии двигался по улице Пархоменко в прямом направлении. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении по улице Сыктывкарская. При столкновении автомобили получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Момент аварии попал в объектив видеокамеры компьютерной сети Сампо.ру.

"Будьте внимательны. ДТП на этом перекрестке происходят регулярно, - пишет ДТП ПТЗ. - Перекресток улиц Пархоменко и Сыктывкарская оборудован светофорным объектом, но в настоящее время светофоры на перекрестке еще не работают, очередность проезда перекрестка устанавливается в соответствии со знаками приоритета. После реконструкции улица Сыктывкарская является главной дорогой. Соблюдайте правила проезда нерегулируемых перекрестков неравнозначных дорог".