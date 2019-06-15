ВИДЕО: В Петрозаводске инвалид-колясочница записала обращение к Путину

Петрозаводчанка Галина Широкорад, являющаяся инвалидом первой группы, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину с требованием повысить денежные пособия дееспособным инвалидам.

Галина Широкорад разместила обращение к Путину на сайте Youtube. Автор обращения поблагодарила президента за то, что тот подписал указ о повышении пособий детям-инвалидам. Однако, как считает Широкорад, федеральная власть в этот момент забыла о другой группе нуждающихся - дееспособных инвалидах.

"Владимир Владимирович, здравствуйте. Я - инвалид первой группы с детства. Хочу вас поблагодарить, что обратили внимание на детей-инвалидов и издали указ о повышении пособия до 10 тысяч рублей. Но здесь почему-то незаслуженно забыты дееспособные инвалиды первой группы с детства, которые уже выросли, у которых уже нет родителей и нет опекуна", - говорится в обращении Широкорад.

Галина Широкорад поясняет, что она сама относится именно к категории дееспособных инвалидов.

"Я - дееспособная. У меня умерли родители. А опекуна я не хочу иметь, так как за свои действия могу отвечать сама. Живу я с помощницей-сиделкой. Мне нужен круглосуточный уход. Мой вопрос: почему дееспособный инвалид не может с первого июля получать пособие по уходу 10 тысяч рублей лишь по той причине, что он не хочет опекуна? А инвалиды, имеющие опекуна, будут получать. Почему такая дискриминация и разделение инвалидов?", - обращается к президенту Галина Широкорад.

Галина Широкорад ранее уже обращалась к Путину. Петрозаводчанка от лица людей с ограниченными возможностями здоровья просила президента страны увеличить пособие по уходу за инвалидами до МРОТ.

Широкорад родилась с тяжелой формой ДЦП. Она не владеет руками, на компьютере работает ногой. Ранее обращение к Путину Галина Широкорад печатала пальцем ноги на специальной клавиатуре. Жительница Петрозаводска пытается самостоятельно найти работу, чтобы выплачивать деньги сиделке и не оказаться в доме-интернате.