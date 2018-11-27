В Карелии инвалид пальцем ноги напечатала обращение к Путину

Известная в Петрозаводске общественница Галина Широкорад от лица людей с ограниченными физическими возможностями попросила президента страны увеличить пособие по уходу за инвалидами до МРОТ.

Как пишет "ФедералПресс", Широкорад ведет блоги и администрирует зоозащитные группы в соцсетях. И все это – пальцем ноги. С помощью компьютера и специально разработанной клавиатуры – она, инвалид с детства, поддерживает связь с миром. В остальном помогает сиделка, которая находится с Широкоград практически круглосуточно всего за 20 тысяч рублей в месяц.

По словам женщины, родители умерли несколько лет назад, однако успели накопить некоторую сумму на оплату сиделки для дочери. Но деньги подошли к концу. Если оплачивать сиделку, то на еду, одежду и квартплату денег не остается совсем. Выхода два: либо отправляться в дом инвалидов, либо оформлять ренту и на несколько лет отсрочить этот нежелательный для общественницы финал.

По данным издания, сейчас пособие составляет 5,5 тыс. рублей для опекунов и родственников и 1,2 тыс. рублей - для посторонних людей.

"Какой нормальный человек захочет работать за такие деньги?! Кроме того, инвалиду еще надо со своей пенсии за квартиру платить и себя свою помощницу кормить. Где взять деньги на оплату труда сиделки и как нам жить? Я знаю многих ребят-инвалидов, которые говорят, что после смерти родителей, готовы наложить на себя руки, лишь бы не попасть в интернат, потому что не знают, как им жить дальше", – рассказала общественница "ФедеарлПресс".

Галина Широкорад составила обращение к президенту и опубликовала на одной из популярных интернет-платформ. Требование одно: увеличить пособие ЛОУ хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда.

"Сразу хочу сказать, что говорю не только за себя, но и за многих таких, одиноких, беспомощных инвалидов, которым необходима помощь. Мы хотим жить дома, в родных стенах, где выросли, где прошло наше детство, юность, а не в казенных стенах дома престарелых и инвалидов", - подчеркнула Галина Широкорад.

По словам автора петиции, для многих инвалидов, оставшихся без попечения родственников, увеличение пособия станет настоящим спасением. На данный момент обращение подписали более 25 тыс. человек.