ВИДЕО: В Петрозаводске ищут водителя такси, скрывшегося с места ДТП

Новости по теме
Загрузка...
Камера запечатлела, как таксист на карельском проспекте ударил припаркованный автомобиль и уехал.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автовладелец просит помочь найти виновника повреждений его машины.
"В минувшую пятницу, 11 января, в 15.30 во дворе дома №18 по пр.Карельский ударили авто и благополучно уехали", - сообщается в паблике.
Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Момент ДТП видно на 7 минуте 40 сек.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
07.01.2019, 16:16
Аналитика
11.01.2019 12:14
Политкухня
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
11.01.2019 09:30
09.01.2019 15:08
09.01.2019 11:15
09.01.2019 10:20
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии