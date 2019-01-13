ВИДЕО: В Петрозаводске ищут водителя такси, скрывшегося с места ДТП

Камера запечатлела, как таксист на карельском проспекте ударил припаркованный автомобиль и уехал.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" автовладелец просит помочь найти виновника повреждений его машины.

"В минувшую пятницу, 11 января, в 15.30 во дворе дома №18 по пр.Карельский ударили авто и благополучно уехали", - сообщается в паблике.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Момент ДТП видно на 7 минуте 40 сек.