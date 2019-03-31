ВИДЕО: В Петрозаводске из колодца забил фонтан

Ливневка не справилась с талыми водами, в результате территория у "Фрегата" затоплена.

Петрозаводчанка сняла видео, на котором запечатлела, как из колодца на проспекте Карла Маркса фонтаном бьет вода и затапливает территорию сквера и дороги.