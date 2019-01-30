ВИДЕО: В Петрозаводске легковушка столкнулась с автобусом

Утром на улице Ключевой легковой автомобиль врезался в маршрутный автобус, сообщили в ДТП ПТЗ.

ДТП с участием легкового автомобиля Nisan Note и маршрутного автобуса ПАЗ произошло в 8.19 на ул. Ключевой, у дома №14, в районе пересечения с ул. Петрова.

Столкновение двигавшихся во встречных направлениях транспортных средств произошло на участке автодороги с продольным уклоном.

Легковой автомобиль двигался по улице Ключевая вниз. Автобус 9-го маршрута с пассажирами – в противоположном направлении.

Видеокамера запечатлела момент ДТП.

Судя по видео, водитель легкового автомобиля, пытаясь избежать столкновения с двигающимся впереди автомобилем, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двигающимся во встречном направлении автобусом.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Погибших нет.