ВИДЕО: В Петрозаводске легковушка врезалась в грузовик

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ДТП произошло 3 июля на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой.
В 18.50 на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой легковой автомобиль при повороте выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.
Информация о пострадавших выясняется.
Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.
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