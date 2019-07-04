ВИДЕО: В Петрозаводске легковушка врезалась в грузовик

ДТП произошло 3 июля на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой.

В 18.50 на пересечении улиц Гвардейской и Ключевой легковой автомобиль при повороте выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

Информация о пострадавших выясняется.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.