ВИДЕО: В Петрозаводске легковушка вылетела на встречную полосу

Авария с участием легкового автомобиля произошла на улице Лыжная, в районе пересечения с улицами Ломоносова и Балтийская.

Происшествие произошло около 11 утра 5 июля в условиях дождя, на мокром асфальте.

"Легковой автомобиль двигался по улице Лыжная вниз. При прохождении правого поворота автомобиль выехал за пределы проезжей части на разделительный газон, проехал по нему около пятнадцати метров и оказался на полосе встречного движения. К счастью, обошлось без жертв", - сообщает сайт "ДТП Петрозаводска".