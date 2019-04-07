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Новости. Происшествия
09:00, 07 Апреля 2019
фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" (Вконтакте)

ВИДЕО: В Петрозаводске машина спасателей застряла в грязи, не доехав до места происшествия

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Автомобиль спасателей забуксовал в грязи рядом с многоэтажкой, в которой произошел пожар.

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" поделились видео, на котором зафиксировано, как автомобиль пожарных не смог добраться до очага возгорания. Машина застряла в грязи перед зданием, в котором случился пожар.

Любительское видео было размещено в паблике шестого апреля.

"Пожар на Ровио д. 24. Брандмейстеры застряли на газоне, не доехав до места возгорания", - прокомментировал автор ролика.

Пока водитель тяжелого служебного автомобиля пытался выбраться из грязи, спасатели приступили к ликвидации огня.

 

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Комментарии

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skynet
2019-04-07 10:50:14
Это автолестница. По большому счёту она там была не нужна. На балкон по трёхколенке забрались и воду с автоцистерны подали.
Славик
2019-04-07 09:31:37
А ведь на кону жизни людей,а если в здании есть газовое оборудование?! ,то и взрыв дома возможен.....
Lana
2019-04-07 09:14:05
Так это во всем такой бардак! В следущий раз доски прихватите горе-пожарные.
Гость
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