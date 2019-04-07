09:00, 07 Апреля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске машина спасателей застряла в грязи, не доехав до места происшествия
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Автомобиль спасателей забуксовал в грязи рядом с многоэтажкой, в которой произошел пожар.
Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" поделились видео, на котором зафиксировано, как автомобиль пожарных не смог добраться до очага возгорания. Машина застряла в грязи перед зданием, в котором случился пожар.
Любительское видео было размещено в паблике шестого апреля.
"Пожар на Ровио д. 24. Брандмейстеры застряли на газоне, не доехав до места возгорания", - прокомментировал автор ролика.
Пока водитель тяжелого служебного автомобиля пытался выбраться из грязи, спасатели приступили к ликвидации огня.
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