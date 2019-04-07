ВИДЕО: В Петрозаводске машина спасателей застряла в грязи, не доехав до места происшествия

Автомобиль спасателей забуксовал в грязи рядом с многоэтажкой, в которой произошел пожар.

Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" поделились видео, на котором зафиксировано, как автомобиль пожарных не смог добраться до очага возгорания. Машина застряла в грязи перед зданием, в котором случился пожар.

Любительское видео было размещено в паблике шестого апреля.

"Пожар на Ровио д. 24. Брандмейстеры застряли на газоне, не доехав до места возгорания", - прокомментировал автор ролика.

Пока водитель тяжелого служебного автомобиля пытался выбраться из грязи, спасатели приступили к ликвидации огня.