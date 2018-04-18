ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина сбежал из магазина с украденными продуктами

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Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже, который был совершен в одном из магазинов, расположенных на улице Виданской.
По информации МВД Карелии, преступление было совершено 13 апреля 2018 года. Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого, который набрал продуктов и выбежал из магазина.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: 8-953-533-53-55.
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