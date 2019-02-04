ВИДЕО: В Петрозаводске мужчины, подозреваемые в краже, попали в объектив камеры наблюдения

Устанавливают личности граждан, подозреваемых в краже мобильного телефона у посетителя торгового центра на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личности граждан, подозреваемых в краже мобильного телефона у посетителя торгового центра "Лотос Плаза". Преступление было совершено в январе.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении граждан, запечатленных на видеозаписи, просят сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.

Конфиденциальность гарантируется.