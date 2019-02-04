09:47, 04 Февраля 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске мужчины, подозреваемые в краже, попали в объектив камеры наблюдения
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Устанавливают личности граждан, подозреваемых в краже мобильного телефона у посетителя торгового центра на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции в Петрозаводске устанавливают личности граждан, подозреваемых в краже мобильного телефона у посетителя торгового центра "Лотос Плаза". Преступление было совершено в январе.
Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении граждан, запечатленных на видеозаписи, просят сообщать по телефону: 8-953-545-37-48.
Конфиденциальность гарантируется.
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