ВИДЕО: В Петрозаводске на набережной Варкауса столкнулись два автомобиля

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 12 марта на набережной Варкауса, сообщили в ДТП ПТЗ.

Во вторник, 12 марта, ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на наб. Варкауса у дома №12.

Легковые автомобили двигались в сторону ул. Мелентьевой.

Один из участников ДТП начал движение, выезжая от правого края проезжей части и объезжая припаркованный автомобиль. Другой автомобиль двигался в прямом направлении.

В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения.

Обошлось без жертв.