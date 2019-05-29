09:07, 29 Мая 2019
ВИДЕО: В Петрозаводске оштрафовали водителя, перепутавшего"зебру" с проезжей частью
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В сети появилось видео, на котором водитель автомобиля заехал на тротуар и проехался по пешеходному переходу на Древлянке.
Напомним, водитель Audi проехался по тротуару и выехал на пешеходный переход рядом с древлянским кольцом, тем самым нарушив ПДД.
В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что водитель установлен и привлечен к административной ответственности за движение по тротуару.
Водитель пояснил, что впервые в городе и, выезжая с дворовой территории, заплутал – оказался на тротуаре.
За движение по пешеходным дорожкам и тротуарам в нарушение ПДД предусмотрен административный штраф в размере 2 тысяч рублей.
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