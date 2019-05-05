ВИДЕО: В Петрозаводске утки переходят дорогу на "красный"

Водители вынуждены были вчера пропускать парочку уток, переходивших дорогу на красный сигнал светофора.

В паблике ДТП ПТЗ жители Петрозаводска разместили видео, как утки нарушают правила дорожного движения.

"Вчера парочка уток переходила пешком дорогу на перекрестке. Ждали, пока поток машин прекратится, и пошли.... Правда, на красный для пешеходов, но им простительно", - прокомментировал свое видео водитель и задался вопросом, зачем этим птицам крылья.