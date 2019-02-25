ВИДЕО: В Петрозаводске в честь 23 Февраля зажгли звезду

В День защитника Отечества активисты Петрозаводска выстроились на Советской площади с фонариками в форме огромной звезды.

В День защитника Отечества в Петрозаводске состоялся "звездный" флешмоб.

Все желающие стать участниками флешмоба собрались 23 февраля на Советской площади и создали "живую" звезду у "ног Куусинена".

Активисты выстроились в форме звезды, включили фонарики и Карельский региональный центр молодежи запечатлел праздничную композицию с квадрокоптера.