ВИДЕО: В Петрозаводске водитель иномарки устроил гонки со "скорой"

"Фольцваген гольф" пытался обогнать автомобиль скорой помощи, ехавший на срочный вызов.

Водитель "скорой" рассказал в паблике "ДТП ПТЗ" случай, произошедший с ним во время смены. Он ехал на срочный вызов с сиреной и маячками, когда на перекрестке улиц Горького и Анохина его стал преследовать "Фольцваген гольф". Водитель инормарки пытался обогнать "скорую" и нарушил немало правил.

"Началось все с перекрестка Горького-Анохина, не пропустил пешехода, плюс обгон на пешеходнике, перекресток Гоголя-Анохина, не пропустил движущиеся по главной дороге автомобили, летел за мной по Гоголевскому мосту, посередине дороги обгоняя со мной все транспортные средства... Номеров к сожалению, не увидел. Так бы передал в ГАИ", - пишет водитель "скорой" в паблике.