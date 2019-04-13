Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
15:29, 13 Апреля 2019
фото: ДТП ПТЗ

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель иномарки устроил гонки со "скорой"

Загрузка...

"Фольцваген гольф" пытался обогнать автомобиль скорой помощи, ехавший на срочный вызов.

Водитель "скорой" рассказал в паблике "ДТП ПТЗ" случай, произошедший с ним во время смены. Он ехал на срочный вызов с сиреной и маячками, когда на перекрестке улиц Горького и Анохина его стал преследовать "Фольцваген гольф". Водитель инормарки пытался обогнать "скорую" и нарушил немало правил.

"Началось все с перекрестка Горького-Анохина, не пропустил пешехода, плюс обгон на пешеходнике, перекресток Гоголя-Анохина, не пропустил движущиеся по главной дороге автомобили, летел за мной по Гоголевскому мосту, посередине дороги обгоняя со мной все транспортные средства... Номеров к сожалению, не увидел. Так бы передал в ГАИ", - пишет водитель "скорой" в паблике.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.04.2019, 09:00
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии?
11.04.2019, 15:12
В Карелию идет тепло
10.04.2019, 12:57
Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"
09.04.2019, 07:25
ВИДЕО: В Карелии медведи этой весной проснутся особенно злыми
07.04.2019, 11:48
Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку
07.04.2019, 11:00
ВИДЕО: В Петрозаводске внедорожник сорвался с буксира и перевернулся

Аналитика

12.04.2019 16:25
Политкухня
Кнут и пряник от представителя Путина 2
Полпред президента в СЗФО обозначил главные проблемы Карелии во время рабочего визита.
Почему бывшая приемная дочь Дмитриева рассказала о сексуальном насилии? 23
09.04.2019 09:00
Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок 1
08.04.2019 13:04
Нет доверия 1
08.04.2019 11:59
Когда церковь потребует Кижи? 5
04.04.2019 15:55
Вся аналитика

Медиа

РЕЗОНАНС на ТНТ-ОНЕГО
04.04.2019 14:29
все фото и видео

Опрос

Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»