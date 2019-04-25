ВИДЕО: В Петрозаводске водитель "Оки" совершил непредсказуемые маневры

Водитель развернулся на газоне и проехался по полосе встречного движения.

Инцидент произошел 24 апреля в14.57 на Октябрьском проспекте, сообщили в "ДТП ПТЗ".

Не доехав нескольких метров до разделительной полосы, предназначенной для разворота, водитель ВАЗ-2111 "Ока" развернул автомобиль с выездом на газон и продолжил движение уже по проезжей части, предназначенной для встречного движения.