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Новости. Общество
12:20, 25 Декабря 2018
фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В школах Карелии до сих пор не отремонтировали спортзалы

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В Бесовце дети занимаются физкультурой в коридоре. Вместо новой напольной плитки – фанера, сообщили журналисты ГТРК "Карелия".

В школе гарнизона Бесовец ремонт спортивного зала должен был закончиться еще в начале осени. А за неделю до окончания года выясняется, что работы подрядчика еще далеки от завершения.

В спортзале брошены инструменты, не заменены лампы, плохо сделаны стыки линолеума. В раздевалке на полу вместо плит постелена фанера.

Так же обстоят дела еще в 4 школах Карелии: Мийнала, Куркиеки, Поросозеро, Лоймола.

Подрядчику за некачественный ремонт грозит лишь штраф, и то лишь после сдачи объекта.

По данным Минфина Карелии, на 1 декабря органы местного самоуправления не освоили порядка 1 млрд рублей.

 

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Комментарии

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Американец
2018-12-25 12:40:33
некто Шандалович и Ко с экрана ТВ рапортовали, что бюджет принят бездифицитный. Но для кого он такой принят?
Денег получается свободных куча, а народу пенс возраст подняли, цены подняли, социалку уничтожают. Получается, что они для себя любимых стараются. А выборы скоро, вот и не обижайтесь, едросня и прочие партии, получите по полной
Жорж
2018-12-25 12:36:02
Зато зарплаты себе дважды чинуши и депутаты повысили .
Valentina Vonti
2018-12-25 12:35:17
Какие чиновники, такая работа -это спорт и здоровье подрастающей молодежи Карелии???.
User
2018-12-25 12:29:55
Очередные итоги вставания с колен.
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