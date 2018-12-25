ВИДЕО: В школах Карелии до сих пор не отремонтировали спортзалы

В Бесовце дети занимаются физкультурой в коридоре. Вместо новой напольной плитки – фанера, сообщили журналисты ГТРК "Карелия".

В школе гарнизона Бесовец ремонт спортивного зала должен был закончиться еще в начале осени. А за неделю до окончания года выясняется, что работы подрядчика еще далеки от завершения.

В спортзале брошены инструменты, не заменены лампы, плохо сделаны стыки линолеума. В раздевалке на полу вместо плит постелена фанера.

Так же обстоят дела еще в 4 школах Карелии: Мийнала, Куркиеки, Поросозеро, Лоймола.

Подрядчику за некачественный ремонт грозит лишь штраф, и то лишь после сдачи объекта.

По данным Минфина Карелии, на 1 декабря органы местного самоуправления не освоили порядка 1 млрд рублей.