ВИДЕО: В США трассу засыпало деньгами

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В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на UPI.
По данным UPI, в аварии виноват водитель машины с деньгами: он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Третья машина пыталась их объехать и тоже врезалась в ограждение. Серьезно никто не пострадал.
По дороге рассыпались купюры номиналом пять, десять и двадцать долларов, из-за чего скоростную трассу пришлось перекрыть.
Чтобы собрать все банкноты, понадобился примерно час. Сколько именно было собрано денег, не уточняется.
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