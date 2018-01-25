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Новости. Происшествия
18:40, 25 Января 2018

ВИДЕО: В США трассу засыпало деньгами

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В американском штате Иллинойс автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов, попал в аварию.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на UPI.  

По данным UPI, в аварии виноват водитель машины с деньгами: он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего столкнулся с другим автомобилем. Третья машина пыталась их объехать и тоже врезалась в ограждение. Серьезно никто не пострадал.

По дороге рассыпались купюры номиналом пять, десять и двадцать долларов, из-за чего скоростную трассу пришлось перекрыть.

Чтобы собрать все банкноты, понадобился примерно час. Сколько именно было собрано денег, не уточняется.

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