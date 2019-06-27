ВИДЕО: В центре Петрозаводска водители автобусов утроили "гонки "

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Автобусы хотели проскочить на "красный" 26 июня на проспекте Ленина.
В 19.25 на пересечении пр. Ленина и ул. Антикайнена водители двух маршрутных автобусов выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сообщили в "ДТП ПТЗ".
Первому водителю удалось проскочить. А второй предпринял экстренное торможение.
Оказавшийся рядом патрульный автомобиль ДПС заблокировал нарушителя.
Видеокамеры "Сампо" запечатлели происшествие.
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