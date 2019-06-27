ВИДЕО: В центре Петрозаводска водители автобусов утроили "гонки "

Автобусы хотели проскочить на "красный" 26 июня на проспекте Ленина.

В 19.25 на пересечении пр. Ленина и ул. Антикайнена водители двух маршрутных автобусов выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, сообщили в "ДТП ПТЗ".

Первому водителю удалось проскочить. А второй предпринял экстренное торможение.

Оказавшийся рядом патрульный автомобиль ДПС заблокировал нарушителя.

Видеокамеры "Сампо" запечатлели происшествие.